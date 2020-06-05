أخبار مصر

وزير الأوقاف يوقف مدير إدارة الزاوية الحمراء ويحيله للتحقيق في التقصير بالعمل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قرر وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، وقف الشيخ ربيع محمد محمود حسنين، مدير إدارة الزاوية الحمراء بمديرية أوقاف القاهرة، لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان، أن إيقاف مدير إدارة الزاوية الحمراء يأتي لتقصيره وإهماله الشديد في مهام عمله، بناء على المذكرة المقدمة من إدارة التفتيش العام. ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الأوقاف يوقف مدير إدارة الزاوية الحمراء ويحيله للتحقيق في التقصير بالعمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا