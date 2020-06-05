"السيارة ملهاش ملامح".. اللقطات الأولى لحادث مروع أعلى وصلة دهشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
انتهى رجال المرور من رفع آثار حادث مروري مروع أعلى وصلة دهشور بنطاق محافظة الجيزة، أودى بحياة ٣ أشخاص في مقتبل العمر، ويتلقى رابع حالته خطرة العلاج في المستشفى.
وأظهرت مجموعة من الصور آثار الحادث، وانشطار السيارة نصفين، وتحول كل جزء إلى قطعة خردة، ليصف شاهد عيان الواقعة "عدوني بضعف السرعة لدرجة مشوفتش نوع السيارة"، وأضاف آخر "العربية تحولت لقطعة ملهاش ملامح".
البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى وصلة دهشور بالطريق الصحراوي.
وكشفت المعاينة عن اختلال عجلة القيادة بيد قائد سيارة ملاكي "صيني"، واصطدامه بأحد أعمدة الإنارة، ما أدى إلى انشطار السيارة نصفين بسبب السرعة الزائدة، وذلك بمدخل (٤) الخاص بمدينة الشيخ زايد.
وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر، ونقل الأخير إلى المستشفى لإنقاذه، وإيداع الجثامين المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
ودفع مدير المرور بأوناش الإغاثة المنتشرة على الطرق والمحاور الرئيسية؛ لتجنيب حطام الحادث نهر الطريق، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.
تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.
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