مقطع مثير للجدل.. مصدر يكشف كواليس القبض على أبطال فيديو إباحي بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مقطع فيديو لا تتجاوز مدته دقيقة، تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الأخيرة الماضية، أثار حالة من الجدل والغضب لدى كثيرين؛ بسبب محتواه المنافي للآداب وتقاليد وعادات المجتمع المصري وسط مطالبات بسرعة ضبط المتهمين.

مصدر أمني مسؤول كشف تفاصيل تلك الواقعة، مشيرا إلى أنها تعود إلى قبل شهر رمضان الماضي، مؤكدا رصد مباحث الإنترنت والآداب لمحتوى المقطع.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي إن تحريات المباحث توصلت إلى نشاط شبكة للأعمال المنافية للآداب، والتحريض على الفسق والفجور بنشر مقاطع إباحية عبر منصات السوشيال ميديا.

وأوضح المصدر -الذي رفض نشر اسمه- إلى أن قوة أمنية تمكنت من ضبط المتهمين الثلاثة (شابان - فتاة) في مأمورية غرب محافظة الجيزة، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.