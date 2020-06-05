مصر | مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث مروري بطريق وصلة دهشور

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث مروري بطريق وصلة دهشور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت كثافات مرورية على طريق وصلة دهشور، إثر وقوع حادث مروع، أودى بحياة 3 أشخاص، وإصابة آخر، وجار سحب الكثافات المرورية والعمل على سحب عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتلقت الإدارة العامة للمرور، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى وصلة دهشور بالطريق الصحراوي، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وكشفت المعاينة الأولية عن اختلال عجلة القيادة بيد قائد سيارة ملاكي، واصطدامه بعمود إنارة، ما أدى إلى انشطار السيارة نصفين بسبب السرعة الزائدة، وذلك بمدخل مدينة الشيخ زايد.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر، ونقل الأخير إلى المستشفى لإنقاذه، وإيداع الجثامين المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ودفع مدير المرور بأوناش الإغاثة المنتشرة على الطرق والمحاور الرئيسية، وجرى تجنيب حطام الحادث نهر الطريق، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

في سياق آخر، تفقد اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، صباح الخميس، الخدمات المرورية على الطرق الصحراوية والسريعة والرابطة بين المحافظات؛ للتأكد من تواجد الخدمات بأماكنها، وتحقيق سيولة مرورية، تجنبا لحدوث أي حوادث مرورية بالطرق.

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وأكد مدير الإدارة على ضرورة انتشار الأقوال الأمنية المزودة بسيارات الدفع الرباعي بالطرق والمحاور، للحفاظ على أمن وأمان الطريق، فضلا عن نشر السيارات الحديثة المزودة بكاميرات؛ لمراقبة الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.

وشدد مدير المرور على القوات بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، بحظر حركة المواطنين والسيارات، من الساعة الثامنة مساءً حتى السادسة صباحًا، واتداء الكمامات في كافة وسائل المواصلات، للحد من انتشار عدوي الكورونا،

وأكد على القوات بتحقيق أقصى معدلات السيولة المرورية، وتفعيل دور خدمة الإغاثة المرورية عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات، الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظًا على سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.