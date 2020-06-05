شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للصحافة»: نتحمل مصاريف عزل جميع حالات كورونا من أبناء المؤسسات القومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تكفلت الهيئة الوطنية للصحافة لجميع تكاليف العزل ودفع الفاتورة بالكامل في المستشفيات وإجراء الكشوف والفحوصات والآشعة المقطعية والفحوصات الأخرى لجميع الحالات التي تم تحويلها للمستشفيات، من العاملين في المؤسسات الصحفية القومية «صحفيين، عمال، إداريين» على حساب الهيئة وتتابع الحالات أولا بأول.

وبحسب بيان، الخميس، شكلت الهيئة إدارة أزمة تعمل طوال الأربع وعشرين ساعة، وتتواصل مع السادة رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء الأزمة بالمؤسسات، وتصدر تقارير يومية لمتابعة الحالات.

وتولت المؤسسات شراء المستلزمات الخاصة بالتعقيم والتطهير، من الدعم المقدم من الهيئة وقيمته 100 ألف جنيه لكل مؤسسة، وتم تطهير مؤسسات الهلال والتحرير وروز اليوسف والمعارف والوكالة والأهرام وأخبار اليوم والشركة القومية، ويتم التطهير للمرة الثانية خلال أيام.