محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شهد طريق وصلة دهشور، أمس الخميس، حادثا مروريا أودى بحياة 3 أشخاص وأصيب رابع. تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى وصلة دهشور بالطريق الصحراوي. وكشفت المعاينة اختلال عجلة القيادة بيد قائد سيارة ملاكي، واصطدامه بعمود إنارة، ما أدى إلى انشطار السيارة نصفين بسبب السرعة الزائدة، وذلك بمدخل مدينة الشيخ زايد. Advertisements وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر، ونقل الأخير إلى المستشفى لإنقاذه، وإيداع الجثامين المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. ودفع مدير المرور بأوناش الإغاثة المنتشرة على الطرق والمحاور الرئيسية، وجرى تجنيب حطام الحادث نهر الطريق، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "السيارة انشطرت نصفين".. مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر في حادث بوصلة دهشور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.