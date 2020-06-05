حزب الحرية يتفقد مستشفى العزل بالقليوبية ويطالب المحافظ برفع كفاءتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

قام الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، بتشكيل لجنة من أعضاء الحزب برئاسته والمرور على مستشفي أبو المنجا، بشبرا الخيمة يمحافظة القليوبية، والتى تم تخصيصها للعزل، نظراً لما تعانيه المحافظة من زيادة عدد المصابين بعدوي فيروس كورونا والمعاناه الشديدة في عدم وجود أماكن للعزل.

وعقب الزيارة عقد حسب الله، اجتماع عاجل مع أمانة الحزب بحضور محمد على صقر أمين الحزب بشبرا الخيمة، وأعضاء لجنة الصحة بالحزب، وتم إعداد مذكرة وعرضها على اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وعقب اجتماع مجلس الوزاراء مع المحافظين، وتم إقرار ما ورد فى المذكرة، وتكليف وكيل وزارة الصحة والعرض بتوفير أماكن للعزل في مدينة شبرا الخيمة.

وتضمنت المذكرة بضرورة تخصيص مستشفي ناصر العام للعلاج والعمليات الحرجة والطوارئ فقط، وتخصيص مستشفى أفاريتو للعزل للحالات المتوسطة، وتخصيص مستشفي أبو المنجا للعزل، وتخصيص مركز صحة نوبار وصحة شبرا البلد للعزل للحالات المتوسطة وهي مراكز صالحة تماما لتخصيصها لهذا الغرض، وذلك بالنسبة لإدارة غرب شبرا الخيمة.

وتضمنت المطالبة برفع كفاءة مستشفي بهتيم المخصصة للعزل من حيث أعمال السباكة وتوفير أجهزة تنفس صناعي حيث يوجد جاهزين غير صالحين ولا تعمل بطاقتها، وكذلك تخصيص مركز طبي مسطرد ومركز طبي المطور ببهتيم مراكز صالحة للعزل للحالات المتوسطة، وذلك بالنسبة لشبرا الخيمة شرق.