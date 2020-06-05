القصبي: مصر وضعت الخطط مبكرا للتصدي لأزمة كورونا بتوجيهات الرئيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن مصر بدأت مبكراً في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضع الخطط والسياسات لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وأن الخطي التي اتخذتها الحكومة الفترة الماضية كانت لها نتائج لاقت استحسان الشعب والمؤسسات الدولية.

وقال، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه البوصلة منذ اللحظة الأولى للجائحة، وحدد اتجاه الدولة بالحفاظ مؤكداً أهمية الحفاظ النفس البشرية مهما كانت التداعيات الاقتصادية، ثم بدأت الحكومة كلها بالتفاعل مع الازمة، مشيراً إلي أن مجلس النواب أيضا لم يتوقف عن مهامه ودوره التشريعي بل وخرج باكثر من 70 تشريع خلال الشهرين الماضيين فقط.

وأشار القصبي، إلى حرص اللجنة على دعم محدودي الدخل والتأكد من تلبية احتياجات المجتمع لاسيما في تلك الظروف الصعبة، متسائلا عما إذا كانت موازنة وزارة التضامن عكست ذلك، بما يعمل على تمكين المواطن المستحق اقتصاديا، وآلياتها لدعم شبكة الأمان الاجتماعي والأسر الفقيرة ورفع مستوى المعيشة والخدمات المقدمة.

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وأشاد القصبي، بدور وزارة التضامن الاجتماعي في تعاملها مع أزمة السيول و جائحة كورونا، مشيراً إلى اللقاء الذي عقده معها منذ ظهور فيروس كورونا حيث وجدها تعد كل مؤسسات التابعة لكيفة التعامل مع الأزمة.

ووصف القصبي، التضامن الإجتماعي بأنها وزارة أمن قومي حيث قامت بتنفيذ عدد من البرامج الهامة لدعم محدودي الدخل في ضوء توجيهات الرئيس السيسي بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي وقدمت قروضا ميسرة حيث كان لها الأثر الإيجابي علي المجتمع واستشعر بكرامته في ضوء توجيهات الرئيس بالوقوف علي محدودي الدخل.

ودعا العالم للبعد عن الصراعات والتعديات، قائلا: ربما يعتقد البعض أن الصيام انتهى بشهر رمضان، لكن في الحقيقة أزمة فيروس كورونا المستجد تدعونا أن نواصل الصيام، فيجب أن تصوم الدول العظمى عن الصراعات والتعديات والقتل وسفك الدماء التي انتشرت قبل الجائحة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة بمجلس النواب اليوم خلال مناقشة مشروع موازنة وزارة التضامن الإجتماعي للعام المالي الجديد 2020/2021 ، بحضور وزيرة التضامن الدكتورة نيفين قباج.