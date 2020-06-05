شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جديد بكورونا في الوادي الجديد‎ ترفع الإجمالي إلى 79 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة سجلت اليوم حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بقرية الراشدة بمركز الداخلة، ليرتفع إجمالى عدد المصابين إلى 79 حالة منهم 9 وفيات.

وشدد على ضرورة قيام المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

وقال إنه يتم إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يوما ً لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، بجانب الرش الوقائى المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.

وأضاف أنه تم تعافى 38 مصابا حتى الآن وسلبية التحاليل لعدد 328 مواطن، بجانب الإلتزام بالإجراءات الوقائية وتقليل الإختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

وشدد على ضرورة الالتزام بمواعيد الحظر، بالاضافة إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة في حال التواجد خارج المنزل للضرورة بالأماكن العامة.

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