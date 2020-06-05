شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تطلع أوروبا على آخر مستجدات «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث سامح شكرى، وزير الخارجية، مع عدد من نظرائه الأوروبيين خلال عدة اتصالات هاتفية، مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وإطلاعهم على آخر المستجدات فيما يتعلق بأزمة سد النهضة.

وفى اتصاله بوزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى للوزارة، إن «شكرى» استعرض آخر مُستجدات ملف سد النهضة، وصولاً إلى الموقف المصرى بقبول استئناف المسار التفاوضى.

وأوضح «حافظ» أن وزير الخارجية أجرى أيضا، مساء أمس الأول، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية روسيا، سيرجى لافروف، وقدم شرحًا حول آخر تطورات ملف سد النهضة الإثيوبى.

وأضاف أن «شكرى» تلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية إيطاليا، لويجى دى مايو، وتطرق الوزيران لآخر التطورات الخاصة بملف السد، حيث أحاط نظيره الإيطالى بشكل مُفصل بما وصل إليه المسار التفاوضى، وقبول مصر باستئناف التفاوض.

وفى سياق متصل، أطلع وزير الرى والموارد المائية السودانى، الدكتور ياسر عباس، وزير الرى، الدكتور محمد عبدالعاطى، على نتائج الاتصالات التي جرت مع وزير المياه والرى الإثيوبى، سيليشى بقلى، عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، بحضور وفد التفاوض والخاصة بمسألة استئناف المفاوضات حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى.

وأوضح «عباس» أنه جرى الاتفاق على عقد اجتماعات ثنائية متكررة تؤدى لمفاوضات ثلاثية- بمشاركة مصر- في أقرب وقت ممكن، وتأتى المباحثات الثنائية في إطار الاتفاق على موعد لاستئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة المتوقفة من فبراير الماضى، في أعقاب اجتماع واشنطن، حيث لم يتم التوصل لاتفاق قانونى ملزم لجميع الأطراف.

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