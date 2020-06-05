شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء 428 جراحة بمبادرة «قوائم الانتظار» بالمستشفى التعليمي بطنطا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي العالمي بجامعة طنطا، عن الانتهاء من إجراء 428 جراحة بالمستشفى خلال الشهرين الماضيين، في ظل إجراءات مكثفة لمكافحة العدوي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية التي تشملها المبادرة.
وأكد د. سليم، حرص المستشفى على الاهتمام بتقديم خدمات علاجية متميزة ومنفردة لخدمة مرضى محافظات وسط الدلتا، في ضوء تعظيم الاستفادة من إمكانيات المستشفى.
وأضاف أن جراحات العظام تصدرت عمليات التخصصات الجراحية بواقع 166 جراحة، كما تم إجراء 95 جراحة مخ واعصاب واورام المخ، و95 جراحات طارئة، و21 جراحة قلب مفتوح، و30 جراحة عيون، و19 جراحة أنف وأذن، و2 حالة تداخلات أورام كبد.
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