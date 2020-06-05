شكرا لقرائتكم خبر عن 11 ألف مصري ينهون الحجر الصحي بفنادق مرسى علم البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقفت فنادق مرسى علم بالبحر الأحمر الخميس عن استقبال المصريين العائدين من الخارج لقضاء فترة الحجر الصحي، بعد قرار وزارة الصحة باستبدال الحجر الصحي بالعزل المنزلي للقادمين من الخارج لمدة أسبوعين.

وبحسب بيان، الخميس، تقرر السماح لمغادرة جميع الركاب العائدين المتواجدين بالفنادق إلى منازلهم لتطبيق العزل المنزلي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والطبية في محافظاتهم.

وكشفت إحصائية خاصة صادرة عن المنشآت الفندقين بعدد المصريين العائدين من الخارج إلى مطار مرسى علم الدولي، منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا وبدء رحلات عودة المصريين في أبريل الماضي حتى الخميس وصول نحو ٦٠ رحلة طيران، تقل على متنها نحو ١١ ألف من العالقين بالخارج من نحو 35 دولة حول العالم، وذلك تنفيذ لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة العالقين بالخارج لبلدهم بعد توقف حركة الطيران الدولية بسبب فيروس كورونا.

وكشفت مصادر ملاحية بمطار مرسي علم أن المطار استقبل 60 رحلة من نحو ٣٥ دولة بينها أمريكا، كندا، لبنان، السعودية، المغرب، هولندا، ألمانيا، البحرين، اسبانيا، الجزائر، صربيا، اليونان، ماليزيا، تايلاند، إندونيسيا، عمان، فرنسا، جنوب أفريقيا، جزر المالديف، كينيا، أثيوبيا، أوكرانيا، روسيا، العراق، السودان، تنزانيا، الهند وجنوب السودان والإمارات وجيبوتي وتشاد والكويت والأردن.

وأوضحت المصادر أن هذه الرحلات كان على متنها قرابة 11 ألف راكب مصري من الخارج، وتم تسكينهم داخل 11 فندق وقرية سياحية بالتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية ووزارة الصحة وتم اكتشاف نحو ١٤ حالة إصابة بفيروس كورونا وأن بقية العائدين على الرحلات قضوا الحجر الصحي وثبت سلبيتهم ضد الفيروس وغادروا لمحافظاتهم.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه جرى إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم وتجهيز فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للمصريين ومرافقتهم في فنادق الإقامة المخصصة لهم بمدينة مرسى علم للقيام بإجراءات الفحص الطبي اليومي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساءً والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا وذلك طول مدة الإقامة.

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