شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: 3 منافذ لبيع الكمامات للمواطنين بـ2 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، عن تخصيص 3 منافذ بمدينة طنطا لبيع الكمامات بسعر 2 جنيه، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن بالغربية، في كل من شارع المديرية وشارع سعيد والموقف العمومي بسبرباي.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بشارع النحاس وميدان الجمهورية بحي أول طنطا وشارع سعيد ومنطقة الاستاد والكورنيش بحي ثان طنطا للاطمئنان على مدى التزام السائقين بارتداء الكمامات، ومتابعة حالة النظافة العامة للشوارع ورفع الاشغالات بها .