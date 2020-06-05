شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية أسوان تتبرأ من «زيت الشفاء من كورونا»: لا علاقة له بالكنيسة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذّرت مطرانية أسوان، برئاسة مطرانها الأنبا هدرا، الأقباط بأسوان من أشخاص مجهولين يحولون على المنازل والمحال ممن يمتلكونها أقباط، لتوزيع زجاجات زيت ومياه، بدعوى أنها للتبرك والشفاء من فيروس كوورنا، وادعى هؤلاء أن تلك العبوات من أحد الأديرة، وبالتحري تم التأكد أن هؤلاء ليس لهم أي علاقة بالكنيسة.

وأكدت مطرانية أسوان في بيانها، مساء الخميس، أن الكنيسة لا تعرف شيئا عن هذا الماء والزيت المجهول.

وحذر البيان من اللهو وراء الغيبيات لأنه لهو وبعيد كل البعد عن الإيمان، كمان أن التنقل بين المنازل والأسر والزيارات، ليس من الحكمة أو المسؤولية الوطنية أو المجتمعية في هذه الفترة، وهذا ما تحرص عليه الكنيسة دوما.

وتابع بيان مطرانية أسوان، أنه تبين مرور شباب حاملين أوراق بها نصوص من أجزاء الكتاب المقدس، تحوي تفاسير واجتهادات مجهولة المصدر، يحاولون إثارة البلبلة والمخاوف عن الأحداث التي يمر بها العالم.