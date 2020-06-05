شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: توزيع أدوية ومستلزمات وقائية على 3605 مخالط لحالات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، إنه تم توزيع أدوية كورنا لازمة على3605 من المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بمدن ومراكز المحافظة الإدارية السبع.
وأشار إلى قيام الرائدات الريفيات بتسليم الأدوية للمخالطين المعزولين في المنازل بالإضافة إلى تقديم بعض رسائل التوعية مع إتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، والتي تضمنت العديد من التوجيهات والإرشادات أثناء فترة العزل المنزلى، منها عدم مغادرة المنزل والمداومة على تطهير الأسطح وتطهيرها وغسل اليدين باستمرار، مع الحرص على الراحة وإتباع نظام غذائى متوازن وشرب الماء الفاتر وتجنب استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبيب، مع مراقبة درجة الحرارة وقياسها كل 8 ساعات.
وتضمنت الجهود التوعية بأهمية ارتداء كمامة مناسبة عند المخالطة والتخلص منها بوضعها داخل كيس، لافتا إلى تكوين منظومة عمل مدربة لهذا الغرض، حيث تم تكليف الرائدات الريفيات التابعين للصحة وبالتنسيق بين إدارات تنظيم الأسرة والطب الوقائى والرعاية الأساسية ومديرى الإدارات الصحية، وذلك في إطار جهود الوزارة لمواجهة الفيروس من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المنشآت الطبيه وأماكن تقديم الخدمه الصحية.
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