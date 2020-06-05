شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للصحافة»: اشتباه وإصابة 8 زملاء من العاملين في مؤسسات قومية مختلفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، مساء الخميس، أنه في ضوء جهودها بالتعاون مع لجان إدارة الأزمة بالمؤسسات الصحفية القومية، لمتابعة حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا المستجد للعاملين بها وتوفير الرعاية الطبية العاجلة للحالات المستحقة، تبين وجود اشتباه وإصابة ٨ زملاء من العاملين في مؤسسات وكالة أنباء الشرق الأوسط والأهرام والقومية للتوزيع وروز اليوسف وأخبار اليوم ودار المعارف، مؤكدة تحويلهم جميعا إلى المستشفيات وإجراء الفحص الطبي عليهم.

وذكرت الهيئة في بيانها، أنه جرى عزل حالتين منهم في المستشفى بعد ثبوت احتياجهما لرعاية طبية متقدمة وفقا للفحص الطبي، وكذلك عزل حالتين أخريين بالمنزل مع منحهما بروتوكول العلاج المقرر من قبل وزارة الصحة وتعريفهما بقواعد بروتوكول العزل المنزلي.

وأوضح البيان أن بقية الحالات تم تحويلهم إلى المستشفيات تحت الفحص والمتابعة لتحديد احتياجاتهما والتأكد من ثبوت الإصابة أو عدمها وجاري التنسيق لتوفير ما يلزم، متمنية الشفاء العاجل للزملاء.