شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور عبدالمنعم سعيد عن المجتمع الأمريكي: يعيش شرخًا من الداخل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي الكبير الدكتور عبدالمنعم سعيد، إن المجتمع الأمريكي يعيش شرخًا من الداخل خلال الأعوام الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك مشاكل كبيرة داخلية بين الولايات وحتى بين أمريكا والدول الأخرى.

وأضاف سعيد، خلال لقائه في برنامج رأي عام على قناة «TeN»، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى مجموعة من الحوارات والمراجعات، موضحا: «صحيح أن العولمة انتشرت بالفكرة الأمريكية وهيمنتها تكنولوجيا على العالم، إلا أن الصين استطاعت أن تتقدم بشكل هائل وكبير تكنولوجيا، وتتغول في العالم إلى أن جاء ترامب وأدرك حجم الصين الكبير».

وأكد الكاتب الصحفي الكبير، أن الحلم الأمريكي تراجع بشكل كبير لافتا إلى أن أمريكا تراجعت عالميا لصالح الصين.