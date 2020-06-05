شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تكشف تداعيات رمضان: الزيارات رفعت الأعداد.. والذروة لن تتخطى 2500 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور حسام حسني، أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، عدم انتهاء فترة انتشار فيروس كورونا المستجد ولا يوجد توقع لمدة انتهاءه لذلك لابد من استمرار الحذر واللجوء للرعاية الطبية المبكرة حال الشكوك بالتعرض للإصابة بالوباء العالمي.

وأوضح الدكتور حسام حسني، في مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد على خير، على قناة القاهرة والناس، اليوم الخميس، أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الرزاز من الفم وليس من خلال الهواء، قائلا: «الاولى ان مصاب كورونا يلبس ماسك طبي ثم اللي حوله يلبسوا، وكورونا ليس بالمرض المعدي اذا تم اتخاذ الاجراءات الاحترازية».

وكشف الدكتور حسام حسني، عن أن الزيارات العائلية التي تمت بين المصريين خلال شهر رمضان المبارك تسببت في زيادة أعداد المصابين بكورونا، كما أشار إلى أن الأسطح الخشبية والمعدنية تساهم في نقل كورونا لذلك على الجميع تعقيمها باستمرار، مطالبا باستمرار الحياة بصورة طبيعية مع أخذ وسائل الحماية لأولادنا وتوفير شروط التباعد.

وعن الأرقام المتوقعة خلال فترة الذروة، قال حسام حسني: «متوقعين الاعداد تظل تزيد وتقل كل شويه وهذا يحدث لان الناس بقى عندها وعي وبتروح تعمل تحاليل، والذروة هو أننا لازم نوصل لرقم معين ونفضل عليه فترة ثم ينخفض، ونتوقع أن أقصى ذروة ستكون 2500 وارتفاع درجة الحرارة لا يقضى على كورونا».