شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الدواء» تحذر من الإفراط في تناول الفيتامينات بهدف زيادة المناعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال ياسين رجائى، المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، مساء اليوم الخميس، إن أي مواطن يمكنه الإبلاغ عن نواقص الأدوية إذا وجد حدوث ذلك في الصيدليات، مشيرا إلى أن الخط الساخن لهيئة الدواء المصرية للإبلاغ عن نواقص الأدوية 25354100.
وناشد رجائي- خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي ام سي» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المواطنين عدم التكالب على الأدوية في الصيدليات حتى لا يحدث نقص في الأصناف الدوائية مؤكدا أن الإفراط في تناول الفيتامينات بهدف زيادة المناعة له أعراض جانبية أخرى.
من جانبه قال أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بجامعة عين شمس، إن هناك آثار سلبية للإفراط في استخدام الفيتامينات على الوظائف الحيوية بالجسم.
وأشار إلى أن بلازما المتعافين تستخدم اذا كان هناك قصور بأعضاء الحيوية في الجسم، موضحا أنه لا يوجد دواء متخصص ولا فيتامينات للوقاية من فيروس كورونا.
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