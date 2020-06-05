شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يقدم العزاء لأسرة شهيد رفح بمنزله والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قدم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الخميس، واجب العزاء لأسرة شهيد الواجب رقيب بحري إبراهيم ماهر الشناوي بمنزله بقرية نواج مركز طنطا، والذي استشهد أثناء تأدية الواجب الوطني بمدينة رفح.
وأكد محافظ الغربية، في بيان، أن مكتبه مفتوح لأسرة الشهيد وتلبية جميع احتياجاتهم، مؤكدا تقدير القيادة السياسية للشهداء الأبطال، وتضحياتهم في الدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقراره.
وأعرب الدكتور رحمي عن خالص تعازيه لأسرة الشهيد، داعيا المولي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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