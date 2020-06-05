شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: وفيات كورونا لا تتعدى الـ2% ولم نصل لمرحلة الكارثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور حسام حسنى أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن فيروس كورونا مرض سريع الانتشار ولكن نسبة وفاته لا تتعدى الـ2% من أعداد المصابين، مشيرا إلى أن الدراسات العلمية لم تثبت أن المتعافين من كورونا لا يمكن أن يصابوا بالوباء من جديد خاصة وأن الفيروس قادر على مهاجمته الشخص بطرق جديدة.

وأوضح الدكتور حسام حسني، في مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد على خير، على قناة القاهرة والناس، اليوم الخميس، أن الوضع الان في فترة حذر شديد ولكن لم نصل إلى مرحلة الكارثية وهي مرحلة فقدان المنظومة الصحية للأدوات، مضيفا: «عمرنا ما نوصل للمرحلة دي ولكن لابد من الحذر من الأطباء في التشخيص والمواطنين».

ووصف الدكتور حسام حسني، روشتات العلاج التي يتم تداولها على السوشيال ميديا بـ«المهاترات الطبية»، قائلا: «فى حالات يمكن تعالج في المنزل ولكن الحجر الصحي بيكون للحالات المتأخر وأصحاب الامراض المزمنة»، موضحا أن شدة خطورة كورونا قلت الان ولكن سرعة انتشاره زادت.