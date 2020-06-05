شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: وفيات كورونا لا تتعدى الـ2% ولم نصل لمرحلة الكارثية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور حسام حسنى أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن فيروس كورونا مرض سريع الانتشار ولكن نسبة وفاته لا تتعدى الـ2% من أعداد المصابين، مشيرا إلى أن الدراسات العلمية لم تثبت أن المتعافين من كورونا لا يمكن أن يصابوا بالوباء من جديد خاصة وأن الفيروس قادر على مهاجمته الشخص بطرق جديدة.
وأوضح الدكتور حسام حسني، في مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد على خير، على قناة القاهرة والناس، اليوم الخميس، أن الوضع الان في فترة حذر شديد ولكن لم نصل إلى مرحلة الكارثية وهي مرحلة فقدان المنظومة الصحية للأدوات، مضيفا: «عمرنا ما نوصل للمرحلة دي ولكن لابد من الحذر من الأطباء في التشخيص والمواطنين».
ووصف الدكتور حسام حسني، روشتات العلاج التي يتم تداولها على السوشيال ميديا بـ«المهاترات الطبية»، قائلا: «فى حالات يمكن تعالج في المنزل ولكن الحجر الصحي بيكون للحالات المتأخر وأصحاب الامراض المزمنة»، موضحا أن شدة خطورة كورونا قلت الان ولكن سرعة انتشاره زادت.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
29,767
-
تعافي
7,756
-
وفيات
1,126
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة»: وفيات كورونا لا تتعدى الـ2% ولم نصل لمرحلة الكارثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.