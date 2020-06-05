شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار رعدية على بعض المناطق خلال ساعات (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ظواهر جوية خلال الـ 12 ساعة المقبلة، في ظل التغيرات الحادة التي يشهدها فصل الربيع .

ويشير الخبراء أنه من المتوقع خلال ال 12 ساعة المقبلة، تكون السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من وسط الصعيد ومدن خليج السويس ووسط سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط، بينما يتأثر شمال وجنوب سيناء بامتداد منخفض السودان، يصاحب ذلك تيار هواء نفاث في طبقات الجو العليا والذي يجلب سحب رعدية من المنطقة المدارية .