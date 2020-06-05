شكرا لقرائتكم خبر عن لمساندة «الجيش الأبيض».. الكنيسة القبطية تقدم ملابس واقية للأطقم الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الخميس، 1000 قطعة من الملابس الواقية للأطقم الطبية المعالجة لفيروس كورونا المستجد لمستشفيات العزل بعدد من المحافظات، منها القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة.

وكانت الكنيسة أعلنت في أبريل الماضي، التبرع بـ3 ملايين جنيه؛ للمساهمة في شراء أجهزة تنفس صناعي وإعداد ملابس ومستلزمات طبية؛ لدعم أطباء مصر في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

ووجهت الكنيسة جميع مشاغل الخياطة في الإيبارشيات بإعداد الملابس والمستلزمات الطبية التي تحتاجها الطواقم الصحية أثناء عملها، تقديراً من الكنائس المصرية لدور الطواقم الطبية في الأزمة الحالية.

وأكدت الكنيسة استمرار مشاركتها في الحملات التوعوية للوقاية من الفيروس، إضافة إلى توفير المطهرات وأدوات التعقيم اللازمة للمحتاجين، مع الالتزام بتعليمات الأجهزة الصحية، لمنع تفشي الفيروس، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية كوباء.