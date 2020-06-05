شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» يبحث مع نظيره الألماني استئناف الحركة السياحية بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، خلال اتصال هاتفى مع وزير الدولة الألمانى لشؤون السياحة، توماس بارايس، سبل التعاون بين البلدين في القطاع السياحى والاستعدادات والإجراءات الاحترازية في كلا الدولتين لاستئناف الحركة السياحية بينهما وعودة الحركة السياحية بصورة منتظمة، مع التركيز على المقاصد السياحية ذات الأهمية للجانب الألمانى، وفى مقدمتها مدن البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسى علم وغيرها من المقاصد السياحية الشاطئية والترفيهية والتى يتوجه إليها أكثر من 90% من السائحين الألمان.

وحرص «العنانى» على تقديم عرض تفصيلى بضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية استعدادا لاستقبال السائحين والزائرين فور استئناف الحركة السياحية بصورة منتظمة، كما استعرض الجانب الألمانى القواعد الخاصة باستئناف السياحة في ألمانيا وكذلك على صعيد الاتحاد الأوروبى. واتفق الجانبان على تكثيف التواصل على المستوى الفنى بين ممثلى البلدين لضمان اتساق الضوابط المتعلقة باستئناف السياحة واستيفائها لكافة المتطلبات الألمانية والأوروبية والمصرية.