شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس النواب: الانتخابات البرلمانية المقبلة فى نوفمبر رغم كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن الانتخابات البرلمان المقبلة ستجرى فى موعدها، رغم جائحة كورونا، ومن المحتمل أن تجرى فى شهر نوفمبر المقبل، وأوضح: "قولا واحدا الانتخابات القادمة فى موعدها رغم فيروس كورونا".

وأضاف وهدان، فى حواره مع الإعلامى خالد العوامى، ببرنامج "مساء القاهرة"، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أنه من المحتمل أن تنخفض إصابات فيروس كورونا المستجد فى مصر، فى شهر يوليو المقبل.

أوضح وكيل البرلمان، أنه يطمح فى رئاسة البرلمان المقبل، أو رئاسة مجلس الشيوخ المزمع إنشاءه، قائلا: "لدى طموح فى رئاسة أيا من المجلسين".

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