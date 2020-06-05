شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل رحلتين لـ340 عالقا مصريا من السعودية والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء اليوم الخميس، رحلتين لمصريين عالقين بالمملكة العربية السعودية، وكذلك دولة الكويت، يقلان على متنهما 340 راكبا مصريا، تم توقيع اجراءات الحجر الصحى عليهم من قبل رجال الحجر الصحى عليهم.

من جانبه قال مصدر بمطار مرسى علم الدولي، إن الرحلتين اللذان وصلتا مساء اليوم الأولى وصلت من مطار الدمام السعودى وعلى متنها 173 راكبا مصريا من العالقين بالسعودية، والثانية وصلت من الكويت وعلى متنها 167 راكبا.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أن ركاب الرحلتين تم توقيع اجراءات الحجر الصحى عليهم واتخاذ الإجراءات الوقائية عليهم والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد استعدادا لمغادرتهم على نفس الطائرات الى مطار القاهرة الدولي.

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وأكد المصدر أن مطار مرسى علم الدولى لم يستقبل رحلات عالقين مرة آخرى وسيتم تحويل رحلات غدا لمطار القاهرة بعد الغاء الحجر الصحى وتطبيق الججر المنزلي.

من جانبه، قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان، إن هناك فريق طبى مدرب من رجال الطب الوقائى والحجر الصحى، كان فى انتظار العائدين من الخارج بمطار مرسى علم الدولي، مؤكدا أنه يتم التعامل مع العالقين بالخارج بعناية وبدقة فى تنفيذ الاختبارات الوقائية اللازمة لمواجه فيروس كورونا المستجد.

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، أن أول مراحل الإجراءات المتبعة من قبل رجال الطب الوقائى مع العائدين من الخارج تعقيمهم وحقائبهم بمجرد وصولهم أرض المطار، ثم التأكيد عليهم فى الحفاظ على المسافات بينهم البعض، ثم أخذ عينة دم وعمل اختبار أجسام مضادة ثم مغادرتهم لمنازلهم.



جانب من وصول العالقين بالخارج لمرسى علم