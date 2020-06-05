شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى العجوزة تعلن نجاح سابع ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مستشفي العجوزة للعزل الصحي نجاح سابع ولادة قيصرية داخل المستشفي لمريضه مصابة بفيروس كورونا . وقال الدكتور رامي عادل مدير مستشفيى العجوزة، إن السيدة الحامل تعرضت لألام حاده طارئة لولادة عاجلة وفى وقت قياسى تجمع فريق العمل من استشارى التخدير واستشارى النسا والتوليد وأخصائى الحضانات وإشراف تمريض العمليات . Advertisements وأكد مدير مستشفي العجوزة انه تمت ولاده طفل كامل النمو فى حاله مستقرة والأم فى حاله مستقرة.

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