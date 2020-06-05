شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد المرحلة النهائية لمشروع إضاءة ميدان التحرير بعد تطويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار حرصه على متابعة أعمال التطوير التي يشهدها ميدان التحرير أولا بأول، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المرحلة النهائية لمشروع إضاءة الميدان، بعد انتهاء شركة "مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية" من أعماله بصورة كاملة، ورافقه هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.

وأكد رئيس الوزراء أنه يتم العمل على تطوير ميدان التحرير الذي يعد أشهر الميادين في مصر؛ ليظهر في أبهى صورة له، وليكون مزارا ضمن المزارات الأثرية والسياحية التي تحظى بها مصر، وذلك في إطار المشروع العام لتطوير القاهرة الخديوية الذي كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدا على استمرار خطة التطوير لتشمل جميع مناطق القاهرة التاريخية.

وخلال تفقده للمرحلة الأخيرة لمشروع إضاءة الميدان، حرص رئيس الوزراء على متابعة ما تم تنفيذه من ملاحظات أبداها خلال جولته السابقة بالميدان، والتي تتعلق بالإنارة الجمالية للواجهات الخارجية للمتحف المصري بالتحرير، وكذا الحديقة الملحقة به والخاصة بالعرض المتحفي المفتوح، إلى جانب نُظم إضاءة العقارات التراثية المطلة على الميدان، والمسلة، والنافورة، والموقع العام.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الجولة، عناصر الإضاءة التي تمت إضافتها للعقارات المُطلة على الميدان، لتبدو بشكل متناغم مع إضاءة المُتحف المصري، وكذلك مُجمع التحرير.

وتفقد رئيس الوزراء ما تم من إزالة لجميع التشوهات البصرية والإعلانات من أعلى العقارات المطلة على الميدان، حتى يتسنى أن يصبح ميدان التحرير في رونقه التراثي، ليُحاكي أشهر ميادين العالم، وهو ما يليق بميدان له مثل هذه الأهمية التاريخية العظيمة بفضل العديد من الأحداث التي شهدها الميدان.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تزيين الميدان بإحدى المسلات الفرعونية، و4 كباش، إضافة إلى أعمال الزراعة وتنسيق الموقع.

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