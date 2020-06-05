شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تعلن اشتباه وإصابة 8 حالات بفيروس كورونا بالمؤسسات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الهيئة الوطنية للصحافة، أنه فى ضوء الجهود المبذولة التى تقوم بها الهيئة بالتعاون مع لجان ادارة الازمة بالمؤسسات الصحفية القومية لمتابعة حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا للعاملين بها وتوفير الرعاية الطبية العاجلة للحالات المستحقة عن يوم الخميس الموافق 4 يونيو 2020، فجاءت كالتالى:

- اشتباه وإصابة 8 زملاء من العاملين فى مؤسسات وكالة أنباء الشرق الأوسط والأهرام والقومية للتوزيع وروزاليوسف والأهرام وأخبار اليوم ودار المعارف تم تحويلهم جميعا إلى المستشفيات وأجراء الفحص الطبى عليهم.

- عزل حالتين منهم فى المستشفى بعد ثبوت احتياجهما لرعاية طبية متقدمة وفقا للفحص الطبى.

Advertisements

- عزل حالتين اخرين بالمنزل مع منحهما بروتوكول العلاج المقرر من قبل وزارة الصحة وتعريفهما بقواعد بروتوكول العزل المنزلى .

- بقية الحالات تم تحويلهم الى المستشفيات تحت الفحص والمتابعة لتحديد احتياجاتهما والتأكد من ثبوت الإصابة أو عدمها وجارى التنسيق لتوفير ما يلزم.

- مع تمنيات الهيئة الوطنية للصحافة بالشفاء العاجل للزملاء.