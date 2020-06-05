شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 780 مصريا من العالقين بالسعودية والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، 4 رحلات استثنائية سيرتها شركة مصر للطيران وشركة إير كايرو لعودة المصريين العالقين بالسعودية والكويت، وعلي متنها 780 ‪ مصريا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

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صرحت مصادر بمطار القاهرة، أن رحلات شركة مصر للطيران واير كايرو وصلت المطار قادمة من السعودية والكويت وعلي متنهم 780 مصريا كانوا عالقين هناك، حيث وصل علي الرحلة الأولي لشركة أير كايرو 165 مصريا من العالقين بتبوك بالسعودية، والرحلة الثانية لشركة إير كايرو 165 مصريا من جدة، والرحلة الثالثة لشركة مصر للطيران وعليها 150 مصريا من العالقين بجدة ، والرحلة الرابعة لمصر للطيران وعليها 300 مصريآ من العالقين بالكويت، وقام أطباء الحجر الصحى تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" على كافة الركاب القادمين على الرحلات داخل صالات الوصول بمطار القاهرة، فور وصولهم والسماح لهم بالمغادرة إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي، بعد قرار الحكومة أمس الأربعاء، بإلغاء الحجر الصحي الإجباري بمناطق تحددها الدولة المصرية، والسماح للعائدين من الخارج بقضاء مدة العزل 14 يوما في منازلهم.

واعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة ، كما اعلنت الحكومة عن وجود تعاون مشترك بين عدة وزارات لإعادة المصريين العالقين بالخارج بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.