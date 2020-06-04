محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى: أعلن حسام حداد، مقدم برنامج " الحياة اليوم على قناة الحياة، إصابته بفيروس كورونا المستجد. وقال حداد على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، الخميس،: يوم الثلاثاء اللي فات عملت مسحة كورونا، والنتيجة النهاردة الخميس طلعت "إيجابية". وتابع:"الأعراض اللي عندي بسيطة لحد دلوقتي؛ باطمنكم عليا، وان شاء الله بعد تمام التعافي، رجع أقابلكم تاني في الحياة اليوم زي ما اتعودنا".

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كانت هذه تفاصيل خبر الأعراض بسيطة.. حسام حداد يعلن إصابته بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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