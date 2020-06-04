الوطنية للصحافة: ٨ حالات إصابة واشتباه بفيروس كورونا بالمؤسسات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكدت الهيئة الوطنية للصحافة، أنه فى ضوء الجهود المبذولة التى تقوم بها الهيئة بالتعاون مع لجان إدارة الأزمة بالمؤسسات الصحفية القومية لمتابعة حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا المستجد للعاملين بها وتوفير الرعاية الطبية العاجلة للحالات المستحقة عن يوم الخميس الموافق ٤يونيو ٢٠٢٠ فجاءت كالتالى:

- اشتباه وإصابة ٨ زملاء من العاملين فى مؤسسات وكالة أنباء الشرق الاوسط والاهرام والقومية للتوزيع وروزاليوسف واخبار اليوم ودار المعارف تم تحويلهم جميعا الى المستشفيات واجراء الفحص الطبى عليهم

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- عزل حالتين منهم فى المستشفى بعد ثبوت احتياجهما لرعاية طبية متقدمة وفقا للفحص الطبي.

- عزل حالتين اخرتين بالمنزل مع منحهما بروتوكول العلاج المقرر من قبل وزارة الصحة وتعريفهما بقواعد بروتوكول العزل المنزلى

- بقية الحالات تم تحويلهم الى المستشفيات تحت الفحص والمتابعة لتحديد احتياجاتهما والتاكد من ثبوت الاصابة او عدمها وجارى التنسيق لتوفير ما يلزم.