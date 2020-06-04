من الجيزة للقاهرة.. رحلة القبض على المتهم بقتل صديقه وإلقاء جثته من الشرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم يمكث المتهم بقتل صديقه في مسكنه خشية ضبطه، أسرع بالهروب من مسرح الجريمة بعد إلقائه الجثة من شرفة شقته بمنطقة الجيزة. فر الجاني هربا ظنا أن سقوطه سيكون بعيد المنال إلا أن تنسيقا رفيع المستوى بين مديريتي أمن الجيزة والقاهرة أنهى رحلة هروبه سريعا.

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إشارة من العقيد محمد سلامة مأمور قسم الجيزة، بالعثور على شاب مقتولا.

وكشفت المعاينة الأولية بمشاركة رجال الأدلة الجنائية عن أن الجثة لسائق توك توك في العشرينات من العمر ويدعى "سيد"، مقيدا بالحبال مُغطى الوجه.

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وشكل العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء سليم؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد وضبط الجاني.

جهود البحث والتحري للرائد هشام فتحي والنقيب عمر مبارك معاوني مباحث الجيزة، رصدت آخر ظهور للمجني عليه لدى توجهه لزيارة صديقه "رامي"، عامل، لتججه إليه أصابع الاتهام.

عناصر الشرطة السرية توصلوا إلى اختفاء المشتبه به، وجرى تتبع خط سيره، وتبين اختباءه بنطاق محافظة القاهرة، وأمكن ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة، ليدلي باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، معللا السبب "بيعملي أعمال علشان يبوظ حياتي".

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي تحفظت على الجثة بمشرحة زينهم لتشريحها بواسطة الطب الشرعي.