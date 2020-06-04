العثور على شاب مصابٍ بطعنة في الرقبة بالحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها؛ لكشف ملابسات العثور على شاب مصاب بطعنة في الرقبة بمركز الحوامدية جنوب المحافظة، اليوم الخميس.
تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بعثور الاهالي على مصاب بالقرب من شريط السكة الحديد.
انتقلت قوة من قسم شرطة الحوامدية بقيادة الرائد إكرامي البطران تنسيقًا مع فرقة الجنوب برئاسة العقيد أحمد نجم إلى محل الواقعة، وعثر على شاب يرتدي بنطالا وقميصا، مصابٍ بجرح سطحي في الرقبة.
استدعت القوة الإسعاف التي نقلت المصاب إلى المستشفى لإنقاذه، ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله العميد عادل أبوسريع مأمور قسم شرطة الحوامدية، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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