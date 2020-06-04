حريق محدود بجوار سور مستشفى دار الشفاء في العباسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:
أخمدت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، الخميس، حريقا محدودا اندلع بجوار سور مستشفى دار الشفاء بمنطقة العباسية، دون خسائر في الأرواح.
تلقى مدير الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مستشفى دار الشفاء بالعباسية.
تم الدفع بـ٣ سيارات إطفاء، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران الذي شبَّ بجانب سور المستشفي من الداخل، وأُخمدوا الحريق سريعًا.
تحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي؛ للوقوف على الملابسات الكاملة للحريق.
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