مصر | حريق يلتهم مخزنا بمستشفى في العباسية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حريق يلتهم مخزنا بمستشفى في العباسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلاع حريق هائل منذ قليل في مخزن بالطابق الأرضي بمستشفي دار الشفاء بمنطقة العباسية في القاهرة.

تلقي رجال الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق بالطابق الأرضى داخل مخزن بمستشفي دار الشفاء فى العباسية.

وعلى الفور تم الدفع بـ 4 سيارات، وتم محاصرة النيران دون وقوع اصابات او خسائر حتي الأن، وجار عمليات التبريد للحريق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط 223 قضية تلاعب فى أسعار السجائر

وشنت الإدارة العامة العامة لشرطة التموين والتجارة بحملات تموينية مكبرة بالإشتراك مع إدارات وأقسام التموين بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى أسفرت عن ضبط (عدد 223 قضية سجائر متنوعة " بيع بأزيد من السعر، تهرب من سداد الرسوم الجمركية") بإجمالى مضبوطات (4320 عبوة سجائر ).

ووجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن، حملات مُكبرة لضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات.

فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بضبط عدد 198 شخصًا لمخالفتهم القرار المشار إليه وذلك خلال 24 ساعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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في سياق آخر، ألقت الأجهزة الأمنية بالغربية، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بفتح وإدارة ملعب خماسي بالمخالفة لقرار غلق المنشآت الرياضية.

وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية، من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) لقيامه بفتح وإدارة ملعب خماسي، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء وتم غلق الملعب بمعرفة الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق آخر، ضبط رجال أمن القاهرة، أحد الأشخاص بالقاهرة وبحوزته 15 ألف كمامة مجهولة المصدر بقصد بيعها بالسوق السوداء، وأخطر مدير أمن العاصمة بالواقعة.

البداية عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعينة خدمة كمين بلبيس بدائرة قسم شرطة السلام ثان من ضبط (فني كهرباء، مقيم بمحافظة الإسماعيلية).

وعثر بحوزته على 40 عبوة كمامات طبية بإجمالى 15000 كمامة، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة مستغلًا الظروف والأحداث الراهنة التي تمر بها البلاد لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما متابعة تنفيذ الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.