أخبار مصر | 'الأهرام': اشتباه وإصابة 8 من الزملاء بـ'كورونا' وتعافي آخر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر 'الأهرام': اشتباه وإصابة 8 من الزملاء بـ'كورونا' وتعافي آخر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت لجنة إدارة الأزمة بمؤسسة الأهرام، منذ قليل، بيانًا حول تطورات فيروس كورونا داخل المؤسسة.

وأعلنت المؤسسة في بيانها، عن الاشتباه وإصابة ٨ زملاء بإدارات التحرير والإعلانات والتوزيع، وتم إعطائهم العلاج، وخطابات إجراء أشعة وتحاليل، للتأكد من إصابتهم من عدمه، كما ثبت حالتي إصابة، وأجرى سائق بإدارة النقل مسحة بمعرفته.

وفيما يخص إحدى الحالات التي تم الاشتباه في إصابتها أمس، أكدت اللجنة أنها تمكنت من إيداعها مستشفى حميات أشمون، ولم يتم تأكيد إصابته من عدمه.

وأضافت الهيئة في بيانها، أنه تم توجيه زميل لمستشفى السكة الحديد، وخلال تواجده تم حجزه بالعناية المركزة، بالإضافة إلى تعافي أحد الزملاء بشكل تام، وكان قد أصيب منذ ٣ أسابيع، وأجرى مسحة من خلال نقابة الصحفيين، وثبتت إصابته، وتم حجره بالمنزل، وأجرى التحاليل اللازمة والأشعة، والتي أثبتت أنه تعافى تمامًا.

وكانت قد شكلت الهيئة الوطنية للصحافة لجنة لإدارة الأزمة، برئاسة رئيس الهيئة الكاتب الصحفي كرم جبر، وإشراف الأعضاء على الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها في المؤسسات على النحو التالي:

- عبدالله حسن لمتابعة مؤسستي دار الهلال وروزاليوسف

- مجدي البدوي لمتابعة الشركة القومية للتوزيع ووكالة أنباء الشرق الأوسط

- محمد عبد الهادي علام لمتابعة أخبار اليوم

- محمد الهواري لمتابعة دار التحرير

- شارل المصري لمتابعة الأهرام

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- سامية زين العابدين لمتابعة دار المعارف

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن المؤسسات الصحفية القومية، بدأت على الفور في شراء أدوات التعقيم والتطهير من جهاز الخدمة الوطنية ووزارة الإنتاج الحربي، وذلك من الدعم المخصص من الهيئة لهذا الغرض وقيمته 100000 جنيه (مائة ألف جنيه) لكل مؤسسة.

وطلبت الهيئة من رؤساء المؤسسات تفعيل إجراءات التعقيم والتطهير بشكل يومي، ونشر أسماء أعضاء لجان الأزمة وأرقام هواتفهم المحمولة، وذلك لتسهيل تواصل العاملين معهم وتلقي الاستفسارات والشكاوى، وهم على النحو التالي:

- محمد حسن "الأهرام"

- طاهر قابيل "الأخبار"

- عبدالرازق توفيق "دار التحرير"

- أحمد باشا "روزاليوسف"

- عاطف عبدالغني "دار المعارف"

- أحمد أيوب "دار الهلال"

- إبراهيم نوفل "الشركة القومية للتوزيع"