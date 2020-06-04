أخبار مصر | برلمانية: لا نية لدى الحكومة لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية: لا نية لدى الحكومة لتأجيل امتحانات الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه ليس هناك نيه لتأجيل امتحانات الثانوية العامة، أو سنوات التخرج في الجامعات، مؤكدة أن هذا الوقت الحالي أفضل من القادم، لأننا لا نعلم ماذا سيحدث بعد من تطورات فيروس كورونا.
وأكدت "نصر"، أن الحكومة كشفت خطتها للجنة التعليم بالبرلمان، وكيفية الاستعدادات في المدارس في ظل أزمة كورونا، وطرق تأمين الفصول والطلاب لعدم تعرضهم للفيروس، مشيرة إلى أن هناك تخوف شديد من أولياء الأمور، بسبب فيروس كورونا، مطمئنة الطلاب وأولياء الأمور بأنه لا داعي للقلق، ولكن يجب علينا فقط الإلتزام بالاجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة لعدم التعرض للإصابة.
وتابعت: يجب على أولياء الأمور أن يوعوا أبنائهم بالاجراءات الاحترازية الوقاية وأن يستمروا في غسل أيديهم وعدم وضعها على الفم أو الأنف أو العين، والبعد عن التجمعات.
أما عن طلاب السنوات الأخيرة بالجامعات، أكدت النائبة على إجراء الامتحانات في موعدها، لأن هذا العام يبنى عليها مستقبل الطالب سواء في تعيين الاوائل أو الأولوية في فرص العمل، لذلك سيتم إجراء الامتحانات في موعدها المحدد، مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تركيب بوابات تعقيم، وإجراء الامتحانات في قاعات كبيره، واستخدام الكمامات وغيرها من إجراءات، فلا داعي للخوف أو القلق على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.