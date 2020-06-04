أخبار مصر | اشتباه وإصابة 8 حالات جديدة بـ'كورونا' في المؤسسات الصحفية القومية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اشتباه وإصابة 8 حالات جديدة بـ'كورونا' في المؤسسات الصحفية القومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت لجنة إدارة الأزمة التي شكلتها الهيئة الوطنية للصحافة، منذ قليل، بيانها اليومي، حول تطورات فيروس كورونا المستجد داخل المؤسسات الصحفية القومية.

وقالت الهيئة في بيانها، إن ذلك يأتي في ضوء الجهود المبذولة التي تقوم بها الهيئة الوطنية للصحافة، بالتعاون مع لجان إدارة الأزمة بالمؤسسات الصحفية القومية، لمتابعة حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا المستجد للعاملين بها، وتوفير الرعاية الطبية العاجلة للحالات المستحقة.

وأعلنت اللجنة عن اشتباه وإصابة ٨ زملاء من العاملين في مؤسسات وكالة أنباء الشرق الأوسط والأهرام والشركة القومية للتوزيع وروزاليوسف وأخبار اليوم ودار المعارف، وتم تحويلهم جميعًا إلى المستشفيات وإجراء الفحص الطبي عليهم.

وأكدت اللجنة عزل حالتين منهم في المستشفى بعد ثبوت احتياجهما لرعاية طبية متقدمة وفقًا للفحص الطبي، وعزل حالتين آخرتين بالمنزل، مع منحهما بروتوكول العلاج المقرر من قبل وزارة الصحة، وتعريفهما بقواعد بروتوكول العزل المنزلي.

وأوضحت أن بقية الحالات تم تحويلهم إلى المستشفيات تحت الفحص والمتابعة، لتحديد احتياجاتهما، والتأكد من ثبوت الإصابة أو عدمها، وجاري التنسيق لتوفير ما يلزم.

وشكلت الهيئة الوطنية للصحافة لجنة لإدارة الأزمة، برئاسة رئيس الهيئة الكاتب الصحفي كرم جبر، وإشراف الأعضاء على الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها في المؤسسات على النحو التالي:

- عبدالله حسن لمتابعة مؤسستي دار الهلال وروزاليوسف

- مجدي البدوي لمتابعة الشركة القومية للتوزيع ووكالة أنباء الشرق الأوسط

- محمد عبد الهادي علام لمتابعة أخبار اليوم

- محمد الهواري لمتابعة دار التحرير

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- شارل المصري لمتابعة الأهرام

- سامية زين العابدين لمتابعة دار المعارف

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن المؤسسات الصحفية القومية، بدأت على الفور في شراء أدوات التعقيم والتطهير من جهاز الخدمة الوطنية ووزارة الإنتاج الحربي، وذلك من الدعم المخصص من الهيئة لهذا الغرض وقيمته 100000 جنيه (مائة ألف جنيه) لكل مؤسسة.

وطلبت الهيئة من رؤساء المؤسسات تفعيل إجراءات التعقيم والتطهير بشكل يومي، ونشر أسماء أعضاء لجان الأزمة وأرقام هواتفهم المحمولة، وذلك لتسهيل تواصل العاملين معهم وتلقي الاستفسارات والشكاوى، وهم على النحو التالي:

- محمد حسن "الأهرام"

- طاهر قابيل "الأخبار"

- عبدالرازق توفيق "دار التحرير"

- أحمد باشا "روزاليوسف"

- عاطف عبدالغني "دار المعارف"

- أحمد أيوب "دار الهلال"

- إبراهيم نوفل "الشركة القومية للتوزيع"