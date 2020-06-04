أخبار مصر | جامعة الأزهر تستضيف 3 آلاف مواطن في مستشفياتها

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر جامعة الأزهر تستضيف 3 آلاف مواطن في مستشفياتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر والمشرف العام على المستشفيات الجامعية بالأزهر أن الجامعة أنهت استضافة مايزيد علي ثلاثة آلاف مواطن بمدن البنين والبنات بمدينة نصر بعد أن وفرت لهم الإقامة والرعاية الصحية.



يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة بالتكاتف مع كافة أجهزة الدولة في استقبال العائدين من خارج البلاد وتهيئة المناخ الملائم لهم لقضاء فترة الحجر الصحي بمدن الأزهر.



وأبدى صديق سعادته بما أشاد به عدد من المواطنين ممن قضوا فترة الحجر الصحي بمدن الجامعة مؤكدا أن الجامعة لاتدخر جهدا - حسب إمكانياتها المتاحة - في خدمة المجتمع المصري مضيفا أن مستشفى جامعة الأزهر التخصصي تستقبل حالات الكورونا الإيجابي منذ مايقرب من شهر ومعظم الحالات تماثلت للشفاء بفضل الله ثم بجهود ومتابعة الأطقم الطبية على مدار اليوم.