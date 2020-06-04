أخبار مصر | 110 فنادق تحصل على الشهادة الصحية وتستعد للعمل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر 110 فنادق تحصل على الشهادة الصحية وتستعد للعمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن منح ١١ فندقًا جديدًا شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية.

وفي بيان لها أوضحت أن الفنادق من محافظات ثلاث، وهي الإسكندرية والسويس وجنوب سيناء، وحاء ذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والاثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية أن لجان الفحص المشتركة بين الوزارة والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وممثلين من المحافظات المعنية، أقرت بالآتي.

استيفاء ٤ فنادق بمحافظة الإسكندرية وهي فنادق بلازا، و باراديز ان متروبول، وسان چيوفاني ستانلي، وشتايجنبرجر سيسل.

و٣ فنادق بالعين السخنة بمحافظة السويس هي جولف ستيلا، وبلان اوتيل سي كلوب، وريتال فيو " رد كاربت سابقا".

و٤ فنادق بمحافظه جنوب سيناء هي مارينا شرم الشيخ، وحياة ريجينسي، وكورال سي هوليداي، وهيلتون شاركس باي.

وأشار مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية إلى أن عدد الفنادق الحاصلة علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة وصل حتي الآن إلي ١١٠ فنادق.

ولفت إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعًا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

Advertisements

وتهيب وزارة السياحة والاثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.