أخبار مصر | "شباب الصحفيين": إحالة مخرج قناة الشرق للتحقيق بعد إعلانه إصابة زوجته بكورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "شباب الصحفيين": إحالة مخرج قناة الشرق للتحقيق بعد إعلانه إصابة زوجته بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت جبهة شباب الصحفيين، عن قيام إدارة قناة الشرق الإخوانية التي يمتلكها الهارب أيمن نور عن إحالة المخرج بالفتاة ابراهيم الجزار للتحقيق بعد أن نشر خبر إصابة زوجتة هدير عبد المنعم عسكر والتي تعمل مقدمة برامج بنفس القناة بفيروس كورونا المستجد.

من جهته، قال هيثم طوالة، رئيس الجبهة، في بيان صحفي، إن ما نشره المخرج عن مرض زوجته بكورونا وحجزها في إحدى مستشفيات إسطنبول أصاب العاملون في القناة بحالة من الهلع والفزع وامتنعوا عن الحضور للقناة العميلة.