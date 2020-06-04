أخبار مصر | جبهة شباب الصحفيين: "العاملون في قناة الشرق هربوا بعد إصابة مقدمة برامج بكورونا"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر جبهة شباب الصحفيين: "العاملون في قناة الشرق هربوا بعد إصابة مقدمة برامج بكورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت جبهة شباب الصحفيين، عن قيام إدارة قناة الشرق الإخوانية التي يمتلكها الهارب أيمن نور عن إحالة المخرج بالفتاة ابراهيم الجزار للتحقيق بعد أن نشر خبر إصابة زوجتة هدير عبد المنعم عسكر و التي تعمل مقدمة برامج بنفس القناة بفيروس كورونا المستجد.

من جهته، قال هيثم طوالة، رئيس الجبهة، في بيان صحفي، إن ما نشره المخرج عن مرض زوجتة بكورونا وحجزها في احدي مستشفيات اسطنبول أصاب العاملين بالقناة بحالة من الهلع والفزع وامتنعوا عن الحضور للقناة العميلة.