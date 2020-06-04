شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: الفترة الراهنة تتطلب ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الفترة الراهنة تتطلب ضرورة رفع وعى المواطنين بأهمية ارتداء الكمامة الواقية وكيفية التخلص منها بطريقة آمنة ومراعاة المسافات البينية واستخدام المطهرات للعناية الشخصية المستمرة والبقاء في المنزل والالتزام بعدم النزول إلا في الضرورة القصوى وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد لكي نمر من المرحلة الصعبة بسلام.

وأشار المحافظ في بيان، الخميس، إلى أنه تم وضع خطة عمل لتنفيذ أهداف مبادرة إرادة شعب الشرقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره، بمشاركة مجموعه من الشباب المتطوعين من أفراد المجتمع وممثلين من المجلس القومي للمرأة والجمعيات الأهلية وجمعية الهلال الأحمر والنقابات والأزهر والكنيسة والأوقاف والشباب الرياضة، والمتابعة الميدانية بالديوان العام لمرافقة المجموعات المشكلة لتذليل العقبات خلال الحملات التوعوية، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات التنفيذية والأمنية والمجتمع المدني لتنفيذ الإجراءات الوقائية التي اقرتها الدولة المصرية حرصآ على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد «غراب» استمرار عمل أفراد المبادرة من الشباب والمتطوعين لتوعية المواطنين بمخاطر فيروس الكورونا وأهمية الالتزام بارتداء الكمامة الواقيو والحفاظ على التباعد الاجتماعي حرصا على صحتهم، لافتًا إلى أن تلك المجموعات من المتطوعين قامو بزيارات ميدانيه لمراكز ومدن «ههيا- ديرب نجم- الإبراهيمية- فاقوس -الحسينية -العاشر من رمضان» لتوعية المواطنين ورش وتعقيم الشوارع الرئيسية، والبنوك وماكينات Atm والأسواق والمساجد والوحدات الصحية والمحال التجارية متعددة الأنشطة والبقالة والسوبر ماركت والمصالح الحكومية.

وأكد محافظ الشرقية أن تلك المبادرات الاجتماعية تلعب دورًا هامًا في زيادة الوعي لدى المواطن لكون أعضائها جزء من المجتمع وعلى دراية كاملة بثقافته ومعتقداته وأفكاره مما يسهل تحقيق أهدافها بسهولة ويسر للوصول إلى جميع الفئات المختلفة من المواطنين لرفع وعيهم والحفاظ على صحتهم والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، من خلال عدم التواجد بالتجمعات ومراعاة المسافات البينية بين الأفراد داخل المحال التجارية وارتداء الكمامة الواقية واستخدام المطهرات بصفة مستمرة حفاظا على صحتهم من الإصابة بفيروس كورونا.