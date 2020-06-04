شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية الصحة بالبحيرة: بدء تشغيل وحدة PCR جديدة بكفر الدوار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة برئاسة الدكتور يسرى بيومى، وكيل الوزارة بالمحافظة عن بدء تشغيل وحدة PCR جديدة في مستشفى كفر الدوار المركزى.

وأوضح بيان صادر عن المديرية بأن الوحدة قادرة على إجراء 200 تحليل يوميًا، وأن المحافظة أصبح بعد بدء تشغيل الوحدة الجديدة لديها القدرة على إجراء ألف تحليل مسحات يومية لإكتشاف فيروس كورونا المستجد.

وكان اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أصدر قرارًا، عقب إجتماع مجلس المحافظين الأخير، بتشكيل لجنتين الأولى برئاسة الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والثانية برئاسة اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام المساعد للمحافظة، لمتابعة المستشفيات والمرور اليومى والمستمر على جميع المستشفيات المخصصة لتقديم خدمات التشخيص والعزل والعلاج وعددها 18 مستشفى بدائرة المحافظة.

وكذلك متابعة توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات والنظافة وأعمال التعقيم والتخلص الآمن من النفايات واستقبال الحالات والتعامل معها ومتابعة المخازن والصيدليات والاطمئنان على المرضى.