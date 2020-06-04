شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: «مفيش حاجة اسمها غشاء بكارة.. الله لا يضع للشرف علامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أنه لا يوجد ما يسمى بغشاء البكارة لدى الإناث، لافتا إلى أن البكارة المقصود بها عدم السبق لها الزواج.

وأضاف خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، اليوم الخميس، أن ما يثار عن فض غشاء البكارة في ليلة الزفاف ليس إلا فلكلور جاء عن جهل وعدم علم، فإذا كان للبكورة غشاء، فإن للشرف علامة، والله ستير.. فكيف من يستر الناس يضع علامة للشرف؟.

وتابع: «الناس اتدبسوا في مفاهيم خاطئة زى غشاء البكارة وبنات كتير ماتت بسببها والجهل هو من صنع هذه المعلومة وبالتالى في الأوساط الجاهلة لديهم عادات التباهى بالدماء التي تسال بسبب ما أثير خطأ عن غشاء بكارة، فطبيا هناك ٦ انواع منهم نوعين لا يتم فضهم، حسب الاطباء فبالتالى، وجوده لا يدل على طهر، أو عدم وجوده يدل فجر».

وتساءل «الجندي» هل رتب الشرع أحكامًا لغشاء البكارة؟ معقبًا: ”هذا لم يحدث.. ربنا منع البشر من الحكم على البشر فهيجيبلهم غشاء بكارة علشان يحكموا على بعض؟.. ده مش صحيح».

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