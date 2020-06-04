شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزيرة الصحة يعلن إصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة والسكان، لشؤون الرعاية العاجلة والطوارئ، إصابته بفيروس كورونا المستجد، خلال الفترة الماضية ويخضع للعزل الصحي الآن.
وتابع «وديع»، في تصريحات صحفية، الخميس، أنه أصيب منذ 14 يوما بفيروس كورونا المستجد، نيتجة التعامل مع المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه لا يزال يتلقى العلاج بالمنزل .
وأضاف: أتمنى العودة مرة أخرى للعمل ومتابعته، علينا أن نتصدى جميعا لجائحة كورونا، مؤكدا التزامه الكامل بكافة الإجراءات والبروتوكول العلاجي .
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