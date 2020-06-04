شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تفتيش لفحص جودة الكمامات والبدل الواقية بمستشفيات المنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، الخميس، جولة تفقدية بمخزن المستلزمات الطبية التابع لمديرية الصحة بالمنيا، ومستشفى التأمين الصحي بالمنيا، للتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية وصلاحيتها للعمل.

الجولة تأتي ضمن أعمال لجنة المرور والمتابعة، والتي شكلها اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للمرور على جميع المستشفيات التي تستقبل حالات الاشتباه بفيروس كورونا، وذلك لمتابعة سير العمل داخلها واتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، أعضاء لجنة إدارة أزمة كورونا، حيث تفقد خلال الجولة مخزن المستلزمات الطبية التابع لمديرية الصحة بالمنيا.

ووجه نائب المحافظ، بفحص الكمامات الموجودة بالمخزن والبدل الواقية والكحول والتأكد من جودتهم.

كما طالب النائب مسؤولي المخزن إعادة ترتيب المخزن وتنسيقه وتصنيف كل الأنواع بما يسهل عمليات تسليم وتسلم المستلزمات والأدوات، كما وجه بضرورة بوجود صيدلي متخصص عند استلام أيا من أنواع المستلزمات الطبية والوقائية لضمان جودتها.

كما تفقد نائب المحافظ مستشفى التأمين الصحي بالمنيا، للاطمئنان على حسن سير العمل وكفاية الاطقم الطبية وتوافر المستلزمات الطبية، والعلاج وأدوات الوقاية والرعاية اللازمة، كما تفقد القسم المخصص لاستقبال حالات كورونا وتأكد من جاهزيته، وتفقد السعة الاستيعابية للآسرة داخل المستشفى.

وخلال الجولة، وجه نائب المحافظ مدير مستشفى التأمين الصحي بتوفير سيارة إسعاف لنقل أحد الأطفال إلى حضانة مستشفى اليوم الواحد بسمالوط، استجابة لطلب والده.

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هذا وقد قرر محافظ المنيا، تشكيل لجان للمرور بصفة يومية على جميع المستشفيات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية وإعداد تقارير يومية للوقوف على الحالة العامة للمستشفيات ومتابعة أوجه القصور والسلبيات للتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت ممكن.

وأكد أن هناك تنسيقا بين وزارة الصحة والسكان، والمحافظة بشكل مستمر لتوفير جميع المستلزمات الطبية والعلاجية لمرضى فيروس كورونا.

الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا يتفقد مخزن المستلزمات الطبية التابع لمديرية الصحة بالمنيا

الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا يتفقد مخزن المستلزمات الطبية التابع لمديرية الصحة بالمنيا

الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا يتفقد مخزن المستلزمات الطبية التابع لمديرية الصحة بالمنيا

الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا يتفقد مخزن المستلزمات الطبية التابع لمديرية الصحة بالمنيا

الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا يتفقد مخزن المستلزمات الطبية التابع لمديرية الصحة بالمنيا