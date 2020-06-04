شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان عبدالمعز: كورونا سحابة صيف وهتعدي.. والعبادة ليست الصلوات الخمس فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن العبادة ليست الصلوات الخمس، مؤكدًا أن العبادة بمفهومها الواسع هي أن تفعل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال من الظاهر والباطن، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ» (56)

وأضاف «عبدالمعز» خلال برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، إن الفعل الباطن يتمثل في أن تتمنى الخير لأخيك، فعندما تسمع خبرا جيدا عنه تفرح لفرحه، وعندما تسمع خبرا سيئا عنه، تحزن لحزنه.

وشدد الداعية الإسلامي، على ضرورة الصبر على المحن والأزمات، لافتًا إلى أن هناك درجات في الجنة لن يصل لها المؤمن إلا بالصبر، حتى وإن قام الليل كله وصام النهار كله.

وأشار «عبدالمعز» إلى أن جائحة «كورونا» هناك من يراها أزمة وهناك من يراها نعمة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عَجَبًا لأمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لأِحَدٍ إِلاَّ للْمُؤْمِن: إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خيْرًا لَهُ. رواه مسلم.

وتابع: «هل ستصدقون كلام النبي ولا ستصدقون كلام فيسبوك؟»، معقبًا:«مجرد ما نفتح فيسبوك يصيبنا الاكتئاب، وبمجرد أن نقرأ في القرآن تنشرح صدورنا».

Advertisements