شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة مشتبه في إصابتها بكورونا تضع مولودها بمستشفى أبوكبير (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه تم إجراء ولادة طبيعية، الخميس، لسيدة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩» بمستشفي أبوكبير المركزي، وسط إجراءات وقائية مشددة من الفرق الطبية بالمستشفي.

وأضاف «مسعود» في تصريحات صحفية، الخميس، أن الأم والمولود بحالة جيدة، وسيتم إجراء مسحة طبية له بعد مرور ٤٨ ساعة، مشيراً إلى أن الحالة الثانية في أقل من ٤٨ ساعة لولادة سيدة إيجابية للفيروس بعد إجراء جراحة قيصرية لها بمستشفيات العزل بفاقوس.

وكلف وكيل الوزارة مدير المستشفى بالاطمئنان على الحالة الصحية للأم والمولود، والمتابعة الصحية لهم، مقدماً الشكر له ولجميع الفريق الطبي المشارك في عملية الولادة.